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В "Шереметьево" столкнулись два авиалайнера (видео)

18:02, 03 сентября 2019
Мир
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Пассажиров отправят в столицу КНР другим самолетом / скриншот

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим самолетом, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиров отправят в столицу КНР другим самолетом.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.

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Теги: #Россия#авиакатастрофа#Шереметьево