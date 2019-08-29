США хотят потребовать с Китая имперские долги - Bloomberg

У Трампа по этому по поводу уже прошла встреча с группой держателей китайских облигаций, которые выпускали в Китае в начале XX века.

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте такжеДело «Мотор-Сичи»: Болтон предостерег Украину от сделок с Китаем

Сообщается что, у Трампа по этому по поводу уже прошла встреча с группой держателей китайских облигаций, которые выпускали в Китае в начале XX века.

Как известно, что власти КНР отказываются признавать и выплачивать данные долги.

Как отмечается, что в начале XX века доходность облигаций доходила до 4,5-5% годовых.

Согласно проведенным расчетом, Китай остается должен по ним свыше $1 трлн.