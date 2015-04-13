Горящий траулер «Олег Найденов» отбуксирован в открытое море

В связи с тем, что спасателям не удается справиться с огнем, власти порта приняли решение отбуксировать судно в открытое море, сообщает ТАСС.

«Траулер находится в открытом море без членов экипажа, однако за ним установлено наблюдение. Опасности для мореплавания нет», — отметил представитель службы. «Олег Найденов» отбуксирован на расстоянии около 32 километров к югу от острова Гран-Канария.

Читайте такжеВ испанском порту горит российский траулер (фото)

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что возгорание на траулере было потушено. «Экипаж был эвакуирован, никто не пострадал. Судно находилось в порту с начала марта, производило ремонт. В день происшествия оно планировало выйти на промысел», — уточнили в ведомстве.

Сообщения о пожаре на «Олеге Найденове» появились в ночь на 12 апреля. Во время возгорания на его борту находились 72 человека, все они были эвакуированы с судна. Отмечается, что возгорание произошло в машинном отделении.