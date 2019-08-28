НАТО будет считать кибератаку против одного союзника нападением на весь альянс

По словам Столтенберга нападение даже в киберпространстве подпадает под статью 5 устава оборонной организации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае вражеской кибератаки против одной страны-участницы ответят все 29 союзников. Он убежден, что большое цифровое нападение подпадает под обязательство о совместной обороне, описанное в статье 5 устава альянса.

Об этом пишет BBC, напоминая, что последний раз к этой статье обращались США в 2001 году после терактов 11 сентября.

«Мы определили киберпространство как сферу, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и в воздухе, на суше или в море», - подчеркнул Столтенберг.

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Как пример крупной кибератаки он назвал случай в 2017 году, когда вирус Wannacry вывел из строя систему здравоохранения в Великобритании, а также вызвал хаос по всему миру. Однако тогда это не стало основанием для применения статьи 5. Издание пишет, что идея о совместной обороне лежит в основе НАТО. Однако, перенесение этого принципа на киберпространство поднимает несколько проблем.

Во времена Холодной войны, запуск ракет или приближение колонны танков не оставляли сомнений относительно начала атаки.

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Но в киберпространстве все не так просто. Когда инфраструктура Эстонии пострадала из-за кибератаки в 2007 году, Таллинн обвинил в этом Россию. Но кто именно это сделал: российское государство или так называемые «патриотические хакеры», которые действовали с российской территории? Другая проблема в том, что не понятно, насколько интенсивной должна быть хакерская операция, чтобы ее считали атакой.