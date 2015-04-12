В испанском порту горит российский траулер (видео)

Пожар вспыхнул в субботу на российском траулере "Олег Найденов", пришвартованном в порту Лас-Пальмас на Канарских островах, передает ТАСС.

Как сообщило управление порта, в результате инцидента жертв нет.

Возгорание произошло в машинном отделении судна. Все 72 члена экипажа были эвакуированы и размещены в гостинице. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

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Как отметил представитель порта, "рядом с российским траулером нет других судов, поэтому опасность распространения огня является минимальной".

Ранее УНИАН сообщал, что в России на судоремонтном заводе загорелась атомная подлодка.