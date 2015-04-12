В испанском порту горит российский траулер (видео)
00:20, 12 апреля 2015Мир
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Все 72 члена экипажа были эвакуированы и размещены в гостинице.
В результате инцидента жертв нет / Скриншот видео YouTube
Пожар вспыхнул в субботу на российском траулере "Олег Найденов", пришвартованном в порту Лас-Пальмас на Канарских островах, передает ТАСС.
Как сообщило управление порта, в результате инцидента жертв нет.
Возгорание произошло в машинном отделении судна. Все 72 члена экипажа были эвакуированы и размещены в гостинице. Пожарные продолжают борьбу с огнем.
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Как отметил представитель порта, "рядом с российским траулером нет других судов, поэтому опасность распространения огня является минимальной".
Ранее УНИАН сообщал, что в России на судоремонтном заводе загорелась атомная подлодка.
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