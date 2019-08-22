США готовы заплатить пять миллионов долларов за информацию о главарях ИГИЛ
07:49, 22 августа 2019Мир
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США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.
Иллюстрация / REUTERS
США готовы выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.
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Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ.
США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.
"Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", - заявила Ортагус.
Ранее сообщалось, что близкое к террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии.
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