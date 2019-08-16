В США возле университета произошла стрельба: есть убитые и раненые

У полиции пока нет подозреваемых.

Возле Университета штата Алабама в США произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще трое получили ранения.

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Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

После стрельбы один человек умер на месте, второй скончался в больнице. Еще двое получили тяжелые ранения. Также один человек получил ранения, не угрожающие жизни.

Президент университета Алабамы сообщил, что стрельба произошла не в самом кампусе, а поблизости. У полиции пока нет подозреваемых.

Напомним, в субботу, 3 июля, в США нападавший открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.