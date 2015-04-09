Чешские министры не смогли решить, нужно ли президенту ехать в Москву 9 мая

"Бурные дебаты членов чешского кабинета о поездке президента Милоша Земана в Москву на торжества в честь 70-летия Победы над фашизмом затянулись за полночь, но так и не принесли результата. Решение отложено до следующего заседания правительства через неделю, к которому министры надеются получить точную программу пребывания президента в российской столице", передает РИА Новости со ссылкой на республиканское радио Чехии.

Премьер Богуслав Соботка еще перед заседанием правительства объявил о том, что министры от возглавляемой им Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) не будут препятствовать поездке президента, поскольку необходимо почтить память погибших только за освобождение Чехословакии более 100 тысяч советских воинов.

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Однако члены кабинета от Христианско-демократической партии (ХДП) категорически возразили против этой поездки, поскольку празднование в Москве предполагает присутствие Земана на юбилейном военном параде на Красной площади.

"Я не имею ничего против того, чтобы отдать дань павшим в годы Второй мировой войны, но полагаю неуместным присутствие президента на военном параде в Москве при нынешней международной ситуации", — заявил лидер ХДП Павел Белобрадек.

В свою очередь, вице-премьер и глава движения ANO Андрей Бабиш полагает, что Земан поступил бы правильно, если бы передумал ехать в Москву 9 мая.

В состав правительства входят представители ЧСДП (8 министров), ХДП и ANO (по 4 министра), а также трое беспартийных, выдвинутых последними двумя партиями.

Несмотря на высказываемые уже несколько месяцев возражения со стороны лидеров как вышеназванных правящих, так и оппозиционных правых партий, президент Земан неоднократно заявлял, что намерен посетить Москву 9 мая и тем самым почтить память советских воинов, погибших за освобождение Чехословакии.

Стоимость поездки чешского президента в Москву вместе с сопровождающим персоналом составляет около 600 тысяч крон (25 тысяч долларов) плюс оплата использования правительственного самолета. Местные СМИ не исключают, что известный своим упрямым характером Земан, в случае если кабинет так и не утвердит его поездку в Москву, может отправиться в российскую столицу и как частное лицо обычным авиарейсом.