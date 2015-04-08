Россия может снять продовольственное эмбарго с Греции, Кипра и Венгрии

При этом он отметил, что в ходе предстоящих переговоров руководства России и Греции вряд ли будут приняты какие-то решения, пишет Deutsche Welle.

"Могут быть предложения по поводу вывода каких-то стран из этого списка", - сказал министр, отметив, что этот вопрос обсуждается с учетом инициатив Греции, Венгрии и Кипра. Тем не менее, по его словам, в ходе предстоящего 8 апреля визита греческого премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву маловероятно, что будут приняты какие-то решения. "Но обсуждать их, вполне возможно, будут", - добавил Федоров.

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8 апреля Алексис Ципрас совершит визит в Москву, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Речь пойдет об экономических связях, финансовом положении Греции, а также об отношениях России и ЕС. Как заявила агентству dpa лидер "левых" в Европарламенте Габи Циммер, у Греции есть "огромный интерес" к тому, чтобы возобновить поставки своей сельскохозяйственной продукции в Россию.