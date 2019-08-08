NRC Handelsblad: Запад не замечает, как на войне в Украине радикалы со всего мира воюют на стороне России

Существует угроза, что когда эти боевики отправляются из Донецка и Луганска в родные страны, они станут не менее опасными, чем исламисты.

В статье для New York Times бывший агент ФБР и основатель группы Soufan Group Али Соуфан комментировал недавнюю атаку в Эль-Пасо. Он писал, что приверженцы идеи превосходства белой расы «имеют много общего с развитием джихадистского экстремизма во времена появления Аль-Каиды в 1990-х годах». По его мнению, никаких или почти никаких выводов из событий прошлого так и не было сделано.

Об этом на страницах NRC Handelsblad пишет основательница платформы по вопросам безопасности в Нидерландском институте международных отношений Биби Ван Хинкель. Обе категории радикалов используют насилие, чтобы создать климат страха и беспорядка, с помощью которого они толкают общество к своим идеям.

Читайте такжеБоевики на Донбассе отрабатывают наступательные действия - разведка

С такой точки зрения трансляция атаки в мечети города Крайстчерч и в Новой Зеландии ничем не отличается от видео, на которых террористы режут головы заложникам. А использование платформы 8chan расистами ничем не отличается от того, как исламские террористы распространяют свои материалы через популярные ресурсы вроде Telegram.

По мнению автора, важнейшей разницей между насилием со стороны джихадистов и правых экстремистов заключается в том, что второе до сих пор остается непризнанной проблемой. Эти белые пятна возникают потому, что политические и социальные дебаты все больше смещаются в сторону правой идеологии. Поляризация используется как инструмент влияния.

«Несколько лет назад газеты были заполнены репортажами из Сирии и Ирака, в которых рассказывалось обо всех опасностях в этих странах. Но сегодня эти же самые газеты молчат о том, что примерно 17 тысяч мужчин и женщин из 50 различных стран присоединились к боевикам в Украине», - пишет Ван Хинкель.

Она замечает, что экстремисты воюют на стороне России «за независимость Донецкой и Луганской областей». И многие из них руководствуются радикальными националистическими мотивами.

Читайте такжеWall Street Journal: Путин может усилить войну против Украины или начать новую из-за протестов

«Война в Украине привлекает правых экстремистов, которые считают конфликты хорошей подготовкой для воплощения своей насильственной повестки дня после возвращения домой», - добавляет автор.

Эту тревожную тенденцию заметили разведывательные управления и аналитические центры. Но о ней не говорят в политическом и общественном поле. В недавнем отчете ООН о наиболее острых террористических угрозах не упоминается о насилие, порожденном правыми экстремистами. Автор называет это «слепой зоной» отчета. В США также было опубликовано исследование, в котором отмечается, что в 2018 году правые радикалы в стране совершили больше насильственных преступлений, чем джихадисты. Можно было бы ожидать, что после таких выводов должна появиться какая-то острая реакция. Но на самом деле ничего подобного не происходит.