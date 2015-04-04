Пять человек погибли из-за взрыва на севере Афганистана

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник, инцидент произошел в субботу в афганской провинции Баглан.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем в восточной провинции Логар. В минувшую пятницу легковой автомобиль, в котором находилась семья из семи человек, наехал на придорожную мину. Все находившиеся в машине, в том числе четыре ребенка, погибли.

Пока ни одна из действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за инцидент, отмечает РИА Новости.

Днем ранее 17 человек погибли и еще десятки людей получили ранения в результате взрыва в провинции Хост на востоке Афганистана. Взрыв произошел в административном центре провинции — городе Матун. Сообщалось, что пострадавшими оказались мирные жители, собравшиеся на демонстрацию против главы местной власти.

Читайте такжеНеизвестные напали на мечеть в Кабуле, погибли шесть человекНа территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.