Количество погибших во время нападения на университет в Кении достигло 147 человек - СМИ
22:19, 02 апреля 2015Мир
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Количество жертв нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" в четверг на университет в кенийском городе Гарисса возросло до 147 человек.
REUTERS
Об этом сообщил Центр по ликвидации последствий катастроф Кении в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось о 70 погибших и 79 раненых.
Все четверо нападавших были убиты, спецслужбы завершили спецоперацию в университете.
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