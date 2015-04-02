Количество погибших во время нападения на университет в Кении достигло 147 человек - СМИ

Об этом сообщил Центр по ликвидации последствий катастроф Кении в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось о 70 погибших и 79 раненых.

Все четверо нападавших были убиты, спецслужбы завершили спецоперацию в университете.

Читайте такжеБоевики в Кении напали на колледж, слышны выстрелы и взрывы

Читайте такжеРИА Новости