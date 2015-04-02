Bloomberg: опасность арабского НАТО

В редакционной статье под названием «Опасность арабского НАТО», опубликованной на сайте Bloomberg.com., пишется о том, что военная коалиция арабских стран, действующая в своих интересах, наконец, взяла на себя ответственность за коллективную оборону: кто может не одобрить этого? Почти никто, если только этот альянс не приведет мир к холодной войне между суннитами и шиитами, которая может распространиться за пределами Ближнего Востока.

Пока сложно сказать, как можно точнее описать объединенные войска, которые предложила создать и возглавить Саудовская Аравия. Тем не менее, аналогия, которую используют некоторые эксперты – что это будет своего рода НАТО для Ближнего Востока – скорее вызывает беспокойство, чем обнадеживает.

Организация Североатлантического договора в первую очередь была создана, как оборонительный союз для борьбы с потенциальной агрессией СССР. В целом она была заинтересована в сохранении статуса-кво: она абсолютно не хотела разжигать конфликт с Москвой, убирать железный занавес или бороться с распространением коммунизма в мире. И хотя США, несомненно, были лидером в этой организации, она на самом деле была объединенным органом с точки зрения принятия решений.

Но мотивы для возможного создания пан-арабской армии, численностью в 40 тыс. человек, совершенно другие. Хотя сформирована она должна быть якобы для борьбы с негосударственными региональными угрозами, такими как повстанцы Хути в Йемене и Исламское государство, смысл ее существования – это вмешательство. Кроме того, хотя вроде как это должна быть коалиция равных, ее самый богатый и наиболее влиятельный в политическом смысле член, Саудовская Аравия, будет гораздо более «равным», чем другие. Саудовскую Аравию очень сильно беспокоит растущая региональная угроза со стороны Ирана; нынешняя война в Йемене это на самом деле «война чужими руками» между двумя мусульманскими державами.

Беспокойство вызывает и то, что в новый альянс, возможно, будут входить не только нефтяные государства Персидского залива, но и некоторые другие члены, в том числе Египет, Марокко, Турция и даже Пакистан, который поддерживает кампанию в Йемене. В теории это выглядит так, как будто это мировой альянс мусульман-суннитов против Ирана.

Выбранное время не случайно. Независимо от того, что говорит администрация президента Барака Обамы, саудовцы обеспокоены тем, что США пытаются улучшить свои отношения с Ираном за счет их безопасности. Хотя в центре нынешних переговоров по ядерному вопросу в Лозанне, Швейцария, именно этот вопрос (и это правильно), нельзя обвинить суннитские государства в том, что в более широком контексте они считают их потенциально «важной сделкой» между Тегераном и Вашингтоном. Такая динамика прослеживается и в борьбе с ИГИЛ, в ходе которой американские ВВС помогают военизированным формированиям, которые поддерживает Иран, вернуть город Тикрит, а также в Афганистане, где США надеются на сотрудничество с Ираном, чтобы избежать гражданской войны, когда будут полностью выведены все американские войска.

В последнее время иранцы мало что сделали для того, чтобы успокоить арабов. Кроме того, что они поддержали восстание Хути в Йемене, в результате которого был свергнут союзник Запада, и активизировали наступление на иракские силы, борющиеся с джихадистами ИГИЛ, они продолжают поддерживать кровавый режим Башара аль-Асада в Сирии, примирились с ХАМАСом в секторе Газа и совершили 753 казни в прошлом году, при том что у власти находится якобы реформаторское правительство Хасана Роухани.

Белый дом правильно делает, что пытается положить конец 35-летней вражде с Ираном, и ядерная сделка и налаживание связей в других сферах вполне могут привести к реформам в области прав человека. В то же время США не должно удивлять то, что улучшение их отношений с Ираном заставило страны Персидского залива думать о собственных мерах безопасности, что, в свою очередь, может привести к увеличению напряженности в регионе.

Стоит отметить, что богатый маленький Оман, самый осмотрительный из арабских государств, не выявил никакого желания поддержать Саудовскую Аравию ни в кампании в соседнем Йемене, ни в том, что касается объединенных арабских войск. США и западные державы также должны осторожно относиться к арабскому НАТО – особенно, если этот альянс не особо похож на НАТО.