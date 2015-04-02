Глава Полиции безопасности Латвии выступил с обвинениями в адрес российских спецслужб

Об этом он сказал в интервью LETA, сообщает Delfi.

«Уровень активности российских спецслужб в Латвии можно охарактеризовать как средний. Однако в последнее время они развернули кампанию по дискредитации своих латвийских коллег», - сказал он.

По словам Межвиетса, попытки дискредитации были в отношении Полиции безопасности, а также в отношении Бюро по защите Сатверсме (контрразведка Латвии) и Службе военной разведки и безопасности.

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«При этом российские спецслужбы тесно сотрудничают с прокремлевскими телеканалами, создавая пропаганду», — пояснил глава Полиции безопасности Латвии.

Помимо этого, Межвиетс признал, что в Латвии наблюдается и активность спецслужб других государств. Впрочем, на фоне действий агентов России эти страны не столь выделяются. Возможно, речь идет о Китае и Белоруссии, однако, как отмечается, он не ответил на уточняющий вопрос по этому поводу.