Президент Грузии назвал Россию главной проблемой безопасности в регионе

Об этом 31-го марта заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ежегодном обращении к народу Грузии, пишет Голос Америки.

Президент Грузии подчеркнул, что российская оккупация территорий Грузии и усилия Москвы по их аннексии усиливают угрозу дестабилизации в регионе.

По словам Маргвелашвили, Москва «наказывает» бывшие страны СССР именно за их европейский выбор. Поэтому в 2008 году и произошла оккупация Грузии, а в 2014-м – война в Украине, и по той же причине вот уже много лет Россия поддерживает приднестровских сепаратистов.

Читайте такжеНАТО и Грузия проведут совместные учения летом 2015 года - СМИОднако помимо военных действий, Россия прибегает и к «мягкой силе» с целью дискредитации западных ценностей. По словам президента Грузии, это часто происходит путем мобилизации антизападных сил на местах. По его словам, «чтобы остановить эту атаку, внутри страны необходимо консолидировать прозападную повестку дня и работать координированно с нашими западными партнерами».

Как заявил президент, Грузия признает только мирный путь урегулирования конфликтов. По его словам, европейская Грузия – лучший гарант сохранения самобытности абхазов и осетин и реализации их политических и культурных прав.