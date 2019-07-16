Трамп пообещал расследовать связь Google с китайскими шпионами

Американский лидер таким образом отреагировал на заявление инвестора Питера Тиля, выступившего с обвинениями в адрес компании.

Президент США Дональд Трамп пообещал детально изучить сообщения о возможной связи компании Google со спецслужбами Китая.

Американский лидер таким образом отреагировал на заявление инвестора Питера Тиля, выступившего с обвинениями в адрес компании, сообщает Forbes.

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Советник Дональда Трампа и сооснователь платежного сервиса PayPal Питер Тиль выступил с предложением проверить Google с помощью ФБР и ЦРУ. По словам бизнесмена, некоторые действия IT-гиганта «пахнут предательством», а потому необходимо удостовериться, нет ли у «корпорации добра» связей с разведкой иностранных государств.

Также ряд других инвесторов назвали Google непатриотичной компанией и добавили, что на подобное сотрудничество руководство компании может смотреть спустя рукава.