Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем недалеко от границ Латвии сразу 5 российских самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
15.07. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, 2x Tu-160 un A-50.— NBS (@Latvijas_armija) July 15, 2019
Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии было обнаружено российское буксирное судно "Виктор Конецкий".
Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ Балтии.
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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.
В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.
Ранее УНИАН сообщал, что истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.