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Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль

13:04, 16 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда".

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии было обнаружено российское буксирное судно "Виктор Конецкий".

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ Балтии.

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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

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Теги: #СУ-27#российские самолеты у кордона Латвии#российские самолеты