Песков отрицает участие Кремля в уничтожении мемориала Немцову

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал "не политизировать" то, что с места убийства оппозиционного политика Бориса Немцова были убраны цветы и фотографии, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в выходные с моста, где был убит политик, были убраны цветы, свечи и фотографии.

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"Я не знаю, откуда неравнодушным гражданам и блогерам известно о каких-то решениях администрации президента, но могу вас заверить, что, безусловно, администрация президента вопросами коммунальными в городе Москве не занимается. И в данном случае, если московскими властями, районными властями были предприняты какие-то действия по, скажем так, наведению порядка в плане уборки, то я бы в данном случае не делал каких-то выводов, не политизировал бы эту тему", — сказал Песков.