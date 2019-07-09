EUObserver: Украина не получила обещаний по членству в ЕС из-за усталости от расширения

В Париже и Амстердаме не очень хотят видеть в составе союза новые страны.

Евросоюз показал России, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока она не прекратит вести войну на Востоке Украины.

«Мы повторили наше твердое осуждение явного нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности актами агрессии со стороны Вооруженных сил России после февраля 2014 года», - говорится в совместном заявлении ЕС и Украины после саммита в Киеве, который прошел вчера.

«Позвольте мне еще раз подтвердить непоколебимую поддержку ЕС украинской территориальной целостности, суверенитета и независимости», - цитирует слова президента Совета ЕС Дональда Туска издание EU Observer, которые он сказал в Киеве.

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Он напомнил о том, как недавно европейский блок продлил действие экономического давления на Россию еще на пол года. По словам Туска, санкции будут в силе до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены.

«Мы не признаем и не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией», - добавил Туск.

Издание отмечает, что в совместном заявлении по итогам саммита «Украина-ЕС» не было упоминаний о перспективе членства. Это может быть связано с ростом усталости во Франции и Нидерландах, а также других странах союза, от расширения.

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«Мы признаем европейские стремления Украины и приветствуем ее европейский выбор», - говорится в заявлении.

В нем высказано обещание продолжить совместные усилия для «укрепления политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом». А также указано, что Украина останется «стратегической страной для транзита газа из России в ЕС» несмотря на то, что Германия и Болгария строят газопроводы, которые помогут Кремлю транспортировать топливо в обход украинской территории.