NRC Handelblad: Украина может столкнуться с наступлением России после ее возвращения в ПАСЕ

По мнению эксперта, возвращение права голоса фактически дало Москве «право на гегемонию».

Решение вернуть России право голоса в ПАСЕ было ошибкой. Потому что Москва не сократила масштабы своих нарушений прав человека, она продолжает подстрекать новые конфликты. На Востоке Украины продолжают гибнуть люди, а Минские соглашения не выполняются. И на фоне всего этого появляется решение Совета Европы о том, что Россия, как и все другие члены организации, должна иметь право голоса.

«Украина в ярости и говорит: «Пока они убивают на Донбассе и не демонстрируют никакого уважения к верховенству закона, им снова дали право голосовать в организации, призванной защищать все эти нормы и ценности. Это не способ надежно защищать права человека». И я соглашаюсь», - сказала NRC Handelsblad нидерландский эксперт Катлин Малфлит.

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Она соглашается, что поддерживать диалог с Россией, безусловно, нужно.

«Но необходимо также знать, что Россия – это троянский конь в ПАСЕ. Мы слишком убеждены в том, что мы все можем говорить друг с другом. Нет, Россия работает систематически. На самом деле теперь при помощи социальных сетей и других методов она может усилить свои «навыки» в дипломатии и дезинформации до нового уровня. Нам нужно говорить с Россией так, чтобы это не было недооценкой факта, что это самая большая страна мира с долгосрочной стратегией, которая по меньшей мере стремится к гегемонии. Мы должны так же хорошо понимать, что очень важно защитить наши европейские ценности и стандарты. Потому что они в опасности», - сказала Малфлит.

По ее мнению, Россия ставит себе за цель создать неуверенность в европейской политике. Также ее поведение создает угрозы для безопасности. Потому что Москва ставит под сомнение способность НАТО поддерживать трансатлантическую оборону в Европе.

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«Цель заключается в подрыве легитимности и поддержки всех этих институтов, а также расширения российского влияния в Европе», - сказала эксперт.

По мнению Малфлит, возвращение России права голоса в ПАСЕ подрывает доверие к самой организации, а также «развязывает Москве руки в стремлении быть гегемоном».

«Она может, например, предоставить более четкую форму пресловутому «Союзному государству», которое должно состоять из России и Беларуси. Может появиться страна-конфедерация, которая станет основой для более четкой Евразийской интеграции», - считает она.

По мнению эксперта, Москва вполне вероятно может пойти в новое наступление против Украины.

«Она может подойти к странам Балтии со своим подходом к землякам. Мол, там нужно защитить русских. Это все возможно. Но что-то точно произойдет», - убеждена Малфлит.

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Она не сомневается, что Россия продолжит создавать проблемы и конфликты. Потому что возвращение Владимира Путина в президентское кресло в 2012 году состоялось с фокусом на зарубежные дела. Цель Москвы – сформировать концепцию евразийской интеграции. Это означает, что нужно увеличить влияние на соседние страны.

«Я ожидаю, что они поглотят Южную Осетию и Абхазию в Грузии так же, как и Крым, — через так называемый «референдум». Или это же произойдет с Приднестровьем. Точно сказать нельзя. Они непредсказуемы. Но очевидно, что у них есть долгосрочная стратегия, основанная на мысли о гегемонии в ближнем зарубежье», - сказала Малфлит.