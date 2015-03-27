Столтенберг: НАТО считает Крым частью Украины

Об этом сообщает Газета.Ru.

«НАТО оказывает значительную политическую и практическую поддержку для Украины. Сильная политическая поддержка для Украины означает, что мы защищаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы хотим выразить твердое убеждение, что Крым был незаконно аннексирован. Это не часть России, это часть Украины. Мы не признаем незаконной и нелегитимной аннексии Крыма», - также заявил Столтенберг.

Читайте такжеГенсек НАТО: заявления Путина - это очередной пример пропаганды