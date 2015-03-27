Ягеллонский университет отменил лекцию посла РФ, чтобы не портить репутацию

В связи с напряженной атмосферой, которая может нарушить присущий университету характер встреч с российскими послами, руководство Ягеллонского университета решило отменить запланированную на 31 марта встречу с послом РФ Сергеем Андреевым", - сказали в Ягеллонском университете, передает Европейская правда со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

В университете пояснили, что целью таких встреч является обмен мнениями, а в нынешней политической ситуации встреча с послом может обернуться нежелательными для репутации заведения последствиями.

Противники встречи намеревались организовать акцию, на которой планировали освистать посла.

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Кроме того, была организована группа в Facebook, которая требовала отмены такой встречи. По словам активистов, в контексте ситуации в Украине "встреча с представителем страны-агрессора является этически неприемлемой". Кроме того, активисты собирали подписи против выступления посла РФ в Ягеллонском университете.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство поляков считает, что конфликт в Украине угрожает их безопасности.