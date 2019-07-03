Российский политолог объяснила, как Кремль становится «жертвой собственного надувательства»

Необходимость постоянно демонстрировать силу при отсутствии возможности самоутвердиться другим способом оказалась для российской власти ловушкой, констатирует эксперт.

Российский режим становится жертвой своей же манеры блефовать и жульничать, что рано или поздно ударит по нему же.

Такое мнение высказала в Facebook российский политолог Лилия Шевцова. Мнение эксперта также публикует ТСН.

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«Игра в обманки — это именно то, что делает российская власть. Ведь исчерпываются ресурсы, которые могут гарантировать ей бесконечное всевластие. Вот и приходится блефовать, химичить и жульничать. Политика становится воспроизводством воздуха. Парадокс в том, что власть оказывается жертвой собственного надувательства», – отметила политолог.

Эксперт приводит ряд таких «обманок», которые оказывают на власть разрушительный эффект.

Так, выборы в России являются конституционным способом легитимации правления. Но превратив их в издевательство, власть сделала их фактором самоподрыва.

Противостояние силовиков и крупного бизнеса ведет к смерти экономики и угрозе для субъектности самой власти. Политолог отмечает, что повседневностью для управленческого аппарата РФ стали кадровые чистки, но они подрывают «принцип жизнеобеспечения власти, который состоит в предоставлении аппарату и силовикам права кормления и права на произвол в обмен на их лояльность».

Шевцова указывает на мобилизационный сценарий и милитаризм как средство укрепления кремлевской системы, сомневаясь в их эффективности.

«Милитаризм требует от народа готовности жертвовать и своим жизненным уровнем, и своими жизнями. Есть сомнения в народной готовности к таким лишениям», – констатирует она.

Одной из «обманок» эксперт считает «возвращение» России на глобальную сцену.

«Возврат России в ПАСЕ, готовность Запада к диалогу с Москвой, выталкивание Украины на обочину мирового внимания – все это породило в российской среде эйфорию победы: "Мы выстояли, а они сдались», - указывает Шевцова.

Политолог подчеркивает, что реальная международная ситуация сложнее.

«Запад опасается усиления агрессивности России в случае ее изоляции. Но готовность Запада к "разговору" не означает возврата России в мировой клуб. Запад ищет новую формулу отношения к России, как враждебному субъекту, которого стоит опасаться, которого нужно сдерживать (отсюда укрепление НАТО), но которого не следует провоцировать. Западные рукопожатия означают не вдруг возникшее доверие, а вынужденное лицемерие», – констатирует она.

По словам Шевцовой, необходимость демонстрировать силу при отсутствии возможности самоутвердиться другим способом оказывается еще одной ловушкой для российской власти.

«В ситуации, когда институты стали муляжами, насилие становится единственным инструментом политики. Но сила всегда формирует противодействие. Эффект бумеранга в политике никто не отменял.

Можно, конечно, и дальше играть в обманки. Но рано или поздно придется столкнуться с ответной реакцией. И кажется, что в воздухе уже есть ощущение этой неизбежности и общий страх перед ней…», – заключает российский эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил рост националистических и популистских движений в Европе и Америке, заявив, что идея либерализма себя исчерпала.