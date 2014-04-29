Из-за мощных торнадо в штате Миссисипи ввели чрезвычайное положение

Шторм, повлекший гибель 16 человек в нескольких американских штатах в выходные, достиг Миссисипи, откуда уже поступают сообщения о нескольких торнадо, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Несколько домов были разрушены или повреждены в городе Тупело, штат Массачусетс, после того, как на него обрушилось торнадо. О жертвах и пострадавших не сообщается. Метеорологи также предупреждают о «крупном, разрушительном и чрезвычайно опасном» торнадо, которое было замечено между городами Джексон и Тупело. По данным СМИ, в штате действует режим ЧС, который ввел губернатор Фил Брайант.

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Как отмечает телеканал, торнадо в Оклахоме, Айове и Арканзасе, где в минувшие выходные погибли 16 человек, были лишь «первым актом шторма». Метеорологи также объявили угрозу образования торнадо в Алабаме и Теннесси, сообщает телеканал Fox News.

В свою очередь, телеканал WCTI12 сообщает, что губернатор Северной Каролины также ввел режим ЧС для четырех округов. В пятницу на этот штат обрушились сразу несколько торнадо. В результате были сильно повреждены либо разрушены около 200 домов, 16 человек обратились за помощью в больницы. Как отмечает телеканал, объявление режима необходимо для получения федеральных субсидий на ликвидацию последствий удара стихии.