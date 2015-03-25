В Китае впервые с 1983 года сфотографировали "волшебного кролика"

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Из-за неизученности и редкости появления в зоне обитания человека данных животных прозвали «волшебными кроликами». Представители этого биологического вида впервые были замечены работником службы охраны природы Ли Вэйдуном (Li Weidong) в 1983 году, и на этот раз Ili Pika также попался на глаза именно этому эксперту.

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Как пишет The Daily Mail, численность Ili Pika с момента обнаружения вида сократилась на 70 процентов. Специалисты оценивают опасность исчезновения «волшебных кроликов» как более высокую, чем у панд, популяция которых также быстро сокращается (оба упоминаемых вида занесены в Красную книгу).

Ili Pika водятся исключительно в горном Тянь-Шане в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Длина тела животного составляет примерно 20 сантиметров. Ученым почти ничего неизвестно о повадках, пищевых предпочтениях и других подробностях жизни данного семейства млекопитающих отряда зайцеобразных.