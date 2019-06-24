В Казахстане после взрывов на военных складах произошли подземные толчки

Взрыв в Арыси прогремел около 9:20 (05:20 по Киеву) в воинской части № 44 856. На складе произошло возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы.

После взрыва на военном складе на юге Казахстана в городе Арыси сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков.

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Об этом сообщается Национальный центр данных Института геофизических исследований.

«24 июня 2019 года зарегистрировали серию сейсмических событий с 09:30 до 12:00», - говорится в сообщении.

Самый сильный толчок был в 09:37 по местному времени(05:37 по Киеву) с магнитудой колебаний в 3,5 балла.

Как полагают сейсмологи, причиной толчков стали взрывы боеприпасов на военных складах.

«Природа событий - взрывы на складе боеприпасов в городе Арыси», - уточняют исследователи.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Арыси прогремел около 9:20 (05:20 по Киеву) в воинской части № 44 856. На складе произошло возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы. Пострадали от 16 до 19 человек, еще 34 обратились за помощью в больницы.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, началась эвакуация местных жителей.