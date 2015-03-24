Латвия второй раз за день перехватила над Балтикой истребители РФ

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.

"Патрульные самолеты 24 марта в международном воздушном пространстве над Балтийским морем неподалеку Латвии перехватили два российских истребителя Су-27", - рассказали в ведомстве, пишет Новое время.

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Ранее сообщалось, что патрульные самолеты Вооруженных сил Латвии сегодня поднимались на перехват четырех российских самолетов над Балтикой.