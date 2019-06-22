США намерены эвакуировать персонал с военной базы в Ираке - СМИ

Эвакуация может коснуться около 400 сотрудников двух компаний.

США из-за «потенциальных угроз безопасности» готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков.

Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщает Reuters, передает РБК.

Эвакуация, по их словам, может коснуться около 400 сотрудников двух компаний (это - половина от общего числа присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там порядка 800 человек).

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В настоящий момент они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы.

Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада. Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Подробностей о «потенциальных угрозах», из-за которых Вашингтон решил эвакуировать людей, собеседники агентства не предоставили.

Ранее УНИАН сообщал, что США эвакуировали большую часть сотрудников своего посольства в Ираке.