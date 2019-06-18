Bloomberg: Спор Украины и России по транзиту газа может закончиться кризисом в Европе

Киев предостерегает западных соседей об угрозах со стороны Москвы, но эксперты пока сомневаются в худшем сценарии.

Украина предупреждает европейские страны, что им лучше готовиться к газовому кризису из-за скепсиса относительно заключения нового соглашения с Россией по транзиту через украинскую ГТС до конца действия действующих договоренностей. «Очень вероятно», что новый контракт не будет подписан до первого января.

Как пишет Bloomberg, об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Ее слова повторяют тот скепсис, который выразила украинская энергетическая компания «Нафтогаз» на прошлой неделе по соглашению о поставках топлива из России в Европу через украинскую систему.

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«Пока Россия затягивает переговоры по будущему контракту, стоит серьезно рассматривать мрачный сценарий начала газового кризиса», - сказала Зеркаль.

«Именно поэтому каждая европейская страна включительно с Украиной увеличивает газовые запасы в хранилищах», - добавила она.

Украина предлагает доступ к своим большим газохранилищам и рассчитывает на помощь международных финансовых институтов в расширении их возможностей для защиты от риска внезапной остановки поставок из России. Москва надеется на новое соглашение о транзите и хочет обсудить дату соответствующие трехсторонние переговоры с ЕС и Киевом в сентябре. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак. Более трети всего потребляемого в Европе газа поступает из России. И в основном он поставляется через ГТС Украины. Киев предложил ЕС разместить 4 миллиарда кубометров газа в украинских хранилищах, чтобы в случае возникновения кризиса обеспечить восточноевропейские страны, которые очень остро зависят от российских энергоносителей.

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Bloomberg пишет, что сейчас европейский рынок газа хорошо насыщен. И цены почти на самом низком уровне за три года. Однако, трейдеры пристально следят за украинско-российским спором. Они хорошо помнят, как в 2009 году из-за конфликта между Киевом и Москвой Европа посреди зимы почти на две недели осталась без необходимой энергии.

«Мы увидим определенные неровности, но все закончится. В конце концов, народы достигнут разумного решения, которое будет иметь ценность для обеих сторон», - убежден глава компании Vattenfall AB Гай Смит.

Bloomberg отмечает, что транзит через Украину будет остро необходим Европе следующей зимой. Потому что газопровод «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море, до конца года не запустится. Тем более, Дания не дает проекту необходимые разрешения, а США грозят санкциями.

«Новый контракт должен отражать все уроки, полученные Украиной и другими европейскими странами относительно значения транспортировки российского газа», - сказала Зеркаль.