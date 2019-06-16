Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Трампа (фото)

Поселение Рамат Трамп получило название в честь американского президента, который ранее признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Правительство Израиля распорядилось дать название поселению на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

Читайте такжеВ СБ ООН осудили решение США по Голанским высотам

В воскресенье, 16 июня, кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрался по этому случаю на торжественную встречу на горном плато. Новое поселение будет называться Рамат Трамп - Высоты Трампа, сообщает “Немецкая волна”.

Таким образом страна чтит "большого друга Израиля" Дональда Трампа, подчеркнул Нетаньяху. "Мы будем в дальнейшем расширять Голанские высоты для еврейских и нееврейских жителей", - сказал премьер. Посол США в Израиле Дэвид Фридман поблагодарил Нетаньяху за "исключительный жест".

Пока неизвестно, когда начнется развитие поселения. Сейчас оно является изолированным форпостом, где живет 10 жителей, и Израиль надеется, что поселение привлечет внимание общественности.

Территория Голанских высот была захвачена Израилем у Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией Голанских высот. Совет Безопасности ООН не признала это решение, а Сирия требует возврата этой территории.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху декларацию о признании принадлежности Голанских высот, которые согласно нормам международного права являются частью Сирии, к Израилю. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны официального Дамаска, арабских стран, Турции, России. Германия также выступила против признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

На территории Голанских высот до сих пор живут около 18 тысяч сирийцев. Большинство из них отвергают гражданство Израиля. В то же время в 33 еврейских поселениях на Голанских высотах проживают около 20 тысяч израильтян.