В Венгрии судят мэров за фиктивную прописку для заграничных венгров

Всего в деле речь идет о 59 фактах подделки документов.

Прокуратура венгерского города Сегед выдвинула обвинения 16 лицам, которые помогли гражданам Венгрии, проживающим за рубежом, получить фиктивную прописку в период с 2012 по 2015 год.

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Об этом сообщает издание Mukachevo.net. Среди обвиняемых - несколько мэров, работники администраций и собственно зарубежные венгры.

Всего в деле речь идет о 59 фактах подделки документов. Прежде всего речь идет о гражданах Сербии и Румынии, которые имеют двойное гражданство и не проживают на территории Венгрии.

В подделке документов им содействовали мэры двух городов, а также два работника муниципалитетов, сообщают венгерские СМИ.

Один из мэров выступил в роли поручителя в 11 случаях поддельных заявлений на получение прописки, а другой заставил одного из сотрудников подписать фальшивые документы.

Другие сотрудники мэрий помогли в заполнении этих документов и даже подыскали людей, которые должны были подписать эти документы как фиктивные хозяева. Один из сотрудников мэрии прописал у себя 12 человек.

В целом таким образом была получена фиктивная прописка в Венгрии для 142 заграничных венгров.

Обвинение требует тюремного заключения (условно) для двух работников муниципалитета, штрафов для других восьми обвиняемых, включая мэров городов.

Венгерские граждане, проживающие за рубежом, также должны быть наказаны и заплатить штрафы за участие в афере.

Издание отмечает, что на Закарпатье также проживает немало заграничных венгров с двойным гражданством. Многие из них также имеют фиктивную прописку в Венгрии, но живут в Украине.