Выборы в Казахстане: количество задержанных в результате массовых беспорядков достигло 500 (фото)

Задержания проходили в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

В Казахстане, где сегодня проходили президентские выборы, количество задержанных в результате массовых беспорядков достигло 500.

Об этом заявил первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, сообщает Радио Азаттык.

По его словам, задержания проходили во время протестных акций в Алматы и Нур-Султане, а также Шымкенте.

Кожан отметил, что акции протеста были попыткой «дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикальных элементов», а также назвал протестующих провокаторами. Он добавил, что правоохранители действовали «в соответствии с законом».

Он также заверил, что информация о смерти одного из протестующих не соответствует действительности.

«В Алматы никто из протестующих не обращался за медицинской помощью, а в Нур-Султана на месте проведения акций к медработникам обратились 12 человек», - сказал вице-министр внутренних дел.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, первые в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвовал как кандидат. 78-летний Назарбаев, который бессменно правил на протяжении почти трех десятилетий, в марте этого года подал в отставку. Менее чем через три недели после сложения Назарбаевым полномочий вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев, экс-спикер сената парламента, назначил досрочные выборы. В Казахстане стартовали президентские выборы.

За пост главы государства борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным количеством на выборах в Казахстане, фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который по результатам голосования может получить более 50% голосов, необходимых для победы.

Сообщается, что за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе. В полиции позже прокомментировали, что обыски санкционированы судом в «рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана».

В день голосования состоялись массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах.