Открытие границы: тысячи венесуэльцев бросились в Колумбию за продуктами (фото)

После открытия границы с Колумбией на пограничных переходах образовались огромные очереди.

По состоянию на утро воскресенья, 9 июня, тысячи венесуэльцев в течение суток пересекли границу с Колумбией. На мостах, которые служат пограничными переходами между двумя странами, образовались огромные очереди.

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Как сообщалось, накануне частично была открыта граница между Венесуэлой и Колумбией после нескольких месяцев запрета его пересекать. Правда контейнеры, которые загораживали проходы, кое-где еще остаются на местах.

Как пишет “Немецкая волна”, венесуэльцы массово направились в Колумбию для приобретения продовольствия и медикаментов. По данным колумбийских пограничников, по состоянию на обед 9 июня со стороны Венесуэлы границу уже пересекли 18 тысяч человек, а 8 тысяч успели вернуться назад.

Перед закрытием границы с Колумбией в феврале этого года, по данным колумбийских властей, границу ежедневно только мостом имени Симона Боливара пересекали около 30 тысяч венесуэльцев.

Напомним, граница между Венесуэлой и Колумбией была полностью закрыта в феврале 2019 года, когда временный президент страны Хуан Гуайдо попытался доставить в страну гуманитарные грузы из-за границы. Николас Мадуро назвал эту акцию попыткой подготовки военного переворота.

От начала 2019 года в Венесуэле продолжается борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который объявил себя в январе временным президентом. США, Канада, Австралия, Германия, Испания, Франция и Великобритания, а также многие страны Латинской Америки и Организация американских государств - всего более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею - единственным легитимным законодательным органом страны. Зато правительство Николаса Мадуро поддерживают Россия, Китай, Иран, Турция, КНДР, Куба, Сирия и ряд других стран.