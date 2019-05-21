Мадуро хочет провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которая контролируется оппозицией страны. Дату выборов он не назвал.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею - парламент страны, который сейчас контролируется оппозицией.

"Давайте примем вызов провести выборы в Национальную ассамблею, чтобы показать, кто именно пользуется поддержкой народа", - написал он в Twitter вечером в понедельник, 20 мая.

Очередные выборы в парламент должны состояться в конце 2020 года. Мадуро не сообщил, на какой срок планирует их перенести. Об этом сообщает DW.

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Напомним, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.

США, Канада, Австралия, Германия, Испания, Франция и Великобритании, а также многие страны Латинской Америки и Организация американских государств - всего более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею - единственным легитимным законодательным органом страны. Зато правительство Николаса Мадуро поддерживают Россия, Китай, Иран, Турция, КНДР, Куба, Сирия и ряд других стран. В начале мая Гуайдо попытался заручиться поддержкой военных для свержения правительства Мадуро, однако последнему удалось сохранить контроль над армией.