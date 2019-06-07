Авария катера на Дунае: число погибших возросло до 19

Полиция сообщила, что в четверг обнаружила тела еще одной южнокорейской туристки и члена венгерского экипажа.

Число погибших в результате аварии экскурсионного судна в Будапеште, затонувшего в результате столкновения с круизным теплоходом на прошлой неделе, возросло до 19 человек.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Origo. Полиция сообщила, что в четверг обнаружила тела еще одной южнокорейской туристки и члена венгерского экипажа. Последнего нашли за 21 километр от места аварии вниз по течению.

Тела еще 9 человек - 8 южнокорейских туристов и одного венгерского члена экипажа - до сих пор ищут. Всего на борту прогулочного катера было 35 человек. 7 человек спаслись, 7 тел нашли в день аварии на дне Дуная.

Как сообщал УНИАН, прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

Венгерская полиция арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. Адвокат украинца говорит, что он настаивает на том, что не нарушил ни одного правила.