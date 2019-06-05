В США эвакуировали раненую пожилую туристку, устроив ей экстремальный полет под днищем вертолета (видео)

Женщина была успешно эвакуирована, ей оказали помощь.

В американском штате Аризона спасатели оказали помощь раненой 74-летней женщине, которая пострадала во время похода в горы. Женщину эвакуировали вертолетом в подвесном лежаке, но при наборе высоты он начал вращаться с пугающей скоростью.

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Как сообщает Fox10, спасатели рассказали, что вращение возникло из-за технических проблем с подьемником. Чиновники признали, что несколько подобных инцидентов в ходе эвакуации произошло и в прошлом, и процедура была доработана, чтобы предотвратить это.

Тем не менее, женщина была успешно эвакуирована, ей оказали помощь. Чиновники утверждают, что женщина не пострадала от вращения, если не считать головокружение и тошноту.

Видео спасения, тем временем, разошлось по соцсетям и набрало за сутки несколько миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8.

В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области).