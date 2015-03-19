Президент Польши: Совет ЕС подготовит почву для новых санкций против России

Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что Совет ЕС оставит в силе санкции ЕС в отношении РФ, введенные из-за агрессии России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский сказал в эфире Польского радио.

"Я думаю, что есть высокие шансы на сохранение санкций", - отметил он, комментируя возможные решения заседания Совета ЕС, которое состоится 19-20 марта.

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Коморовский предположил, что на этом заседании не будет принято решение о введении новых санкций, а лишь будет "подготовлена почва" для них.

Президент Польши подчеркнул, что в вопросе введения санкций многое будет зависеть от того, как будут развиваться украинские-российские отношения.

"Если Россия откажется от триумфа, такого, как продемонстрированный вчера "фестиваль радости" в результате захвата Крыма и других частей Украинского государства, и будет стремиться к установлению мира, то, возможно, в другой атмосфере будут приниматься другие решения. Но сегодня, на мой взгляд, решение о сохранении политики санкций на нынешнем уровне очень вероятно", - сказал Коморовский.

Как сообщал УНИАН, сегодня начинает работу Совет ЕС, в ходе которого лидеры стран - членов сообщества, в том числе, должны обсудить ситуацию в Украине и введенные в отношении России санкции.

По неофициальной информации, среди 28 государств ЕС нет единства в вопросе продолжения экономических санкций против России, срок действия которых истекает летом этого года.

Украина добивается от западных партнеров усиления санкций против РФ, поскольку она не выполняет достигнутые в феврале Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Через эти действия США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.