Умер последний участник кровавого восстания в Собиборе

Семен Розенфельд родился в 1922 году в Украине.

В Израиле скончался Семен Розенфельд, последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор в 1943 году.

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Как сообщает израильское радио Kan, он умер на 98-м году жизни в доме для пожилых людей Нахаль-Сорек, где проживал последние годы, передает kommersant.

Информацию о его смерти подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Наассон. «Более 250 тыс. евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним жертв и героев восстания в Собиборе», - написал дипломат в "Твиттере".

Семен Розенфельд родился в 1922 году в Украине. В 1940-м он был принят в Красную армию, во время Второй мировой войны вся его семья погибла. В 1941 году он был ранен в бою, после чего его увезли в концлагерь в Минске, а затем переведен в Собибор.

Собибор был создан в марте 1942 года. Восстание в лагере вспыхнуло 14 октября 1943 года. Его подняли сами заключенные - без помощи партизан, подполья, антифашистского сопротивления. Это был единственный случай за всю историю Третьего рейха, когда лагерное восстание увенчалось успехом.