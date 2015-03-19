СМИ: Когда Немцов прошел по мосту примерно 100 метров, Дадаев выхватил пистолет и застрелил его

Из материала расследования убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова следует, что наблюдение за ним вел Бислан Шеванов, а исполнителем был Заур Дадаев.

Об этом сообщает "Росбалт", которому удалось ознакомиться с материалами.

По информации СМИ, события, произошедшие за несколько часов до расстрела политика, установлены СК РФ почти с точностью до минуты. Около 22:00 у ГУМа, куда прибыл Немцов, чтобы встретиться со своей подругой Анной Дурицкой, собрались Анзор Губашев, Шаванов и Дадаев. Причем у последнего был с собой пистолет. Шаванов вел наблюдение за тем, как политик и девушка ужинают, его подельники расположились на улице неподалеку. Когда Немцов и его спутница вышли из здания и направились в сторону Большого Москворецкого моста, Шеванов, как человек, ранее следивший за политиком, понял, что тот пешком направляется домой. Бислан "подал Дадаеву заранее установленный сигнал".

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В районе Красной площади Дадаев перенял "ведомый объект" от Шеванова и направился следом за Немцовым и Дурицкой. В это время Губашев и Шеванов и неустановленные злоумышленники "контролировали прилегающую территорию путем наблюдения с целью обеспечения безопасности участников группы".

Когда Немцов и Дурицкая прошли по мосту примерно сто метров, Дадаев выхватил пистолет и не менее шести раз выстрелил в спину политика, причинив ему смертельные ранения. Он подошел к проезжей части, куда почти сразу на машине "ЗАЗ Сенс" "подлетел" Губашев и забрал киллера.