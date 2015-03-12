Дочь Немцова заявила, что не верит в независимое расследование убийства отца: "в России нет правосудия"

Дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна в интервью BBC возложила политическую ответственность за это злодеяние на президента России Владимира Путина.

"Мой отец был самым главным критиком Путина. Он был самым сильным лидером оппозиции в России. Он боролся с Путиным, а не с кем-либо еще", - считает дочь Немцова.

На уточняющий вопрос корреспондента агентства Габриэла Гейтхауса, возлагает ли Жанна Немцова ответственность за смерть отца на Владимира Путина, она подтвердила: "В политическом смысле, да".

Читайте такжеЖилье журналистки, которая писала о подозреваемых в убийстве Немцова, обыскали

Сразу после похорон Бориса Немцова Жанна выехала за рубеж, и интервью для BBC было записано в Италии.

"Они убили моего отца, я не могу молчать", - объяснила Немцова, добавив, что не боится возвращаться в Россию.

Она сомневается, что официальное следствие установит настоящих организаторов убийства ее отца.

"У меня нет никакой веры в это так называемое расследование. Я знаю, что некоторые западные политики - я не знаю, насколько это серьезно, - хотят провести международное расследование. Я думаю, что это, наверное, правильно, потому что в России нет правосудия, нет независимых судов и нет никаких независимых расследований", - заявила она.

По ее словам, ее поразила распространенная в российских СМИ информация о том, что по мнению следствия, у убийства Немцова не было заказчика, а Заур Дадаев действовал по собственной инициативе.

Жанна Немцова сообщила, что следователи даже не связались с ней, чтобы взять у нее показания, но при этом ей был закрыт доступ в квартиру ее погибшего отца, откуда уже в ночь после убийства правоохранительные органы изъяли всю технику и документы.

"Они не заинтересованы в установлении правды", - заключила Жанна Немцова.

Читайте такжеНовая газета: В России существует "расстрельный список" оппозиционеров, а убийца - не Дадаев

Как стало известно в среду, сам Заур Дадаев заявляет, что его вынудили дать показания с признанием вины в обмен на освобождение его товарища Руслана Юсупова. Во время визита членов Общественной наблюдательной комиссии в СИЗО он также пожаловался на жестокое обращение после задержания.

"Что Заур Дадаев в центре Москвы, в особо охраняемой зоне, где в момент убийства почему-то не работали какие-то камеры, что вот он убил моего отца - нет я не верю. Даже если он и стал непосредственным исполнителем, что ему вдруг самостоятельно такая идея в голову пришла - убить Немцова... Какой мотив? Мотива я не вижу", - рассуждает Жанна Немцова.

По ее мнению, версия следствия, что преступление совершено на религиозной почве, не выдерживает критики.

"Его [Бориса Немцова] уважали в Чечне, его уважали в Дагестане, Ингушетии. Он помог остановить войну в Чечне, и действительно там это помнят. И очень благодарны за его деятельность в 90-е годы по предотвращению развития военного конфликта там", - напоминает Немцова.

Читайте такжеСМИ: убийство Немцова сшибло лбами две опоры Кремля - силовиков и "кадыровцев"

По мнению дочери Немцова, основной причиной убийства была упорная борьба Немцова с режимом и его последовательная критика властей.

"Я бы вообще предложила - и отец бы меня поддержал - чтобы всех глав государственных телеканалов включили в санкционный список - за информационный терроризм. За те потоки лжи, которые они ежедневно изливают на головы людей, в результате чего у людей возникает совершенно искаженная картина мира. Я думаю, они должны ответить, и я надеюсь, это будет сделано. Кулистиков, глава НТВ, Добродеев, глава телеканала "Россия", Эрнст, глава "Первого канала" - все они должны быть включены в санкционный список, потому что они непосредственно пособничают военному конфликту в Украине", - заявляет Немцова.

Жанна Немцова ожидает, что за ее нынешние высказывания заставят российские власти относится к ней как к политическому активисту - хотя до сих пор она таковым не была.

"Вы знаете, я всегда была пессимистом. Но это убийство перевернуло всю мою жизнь. Не то, чтобы я питала какие-то иллюзии, но я, конечно, не думала, что это в принципе возможно. Честно говоря, я сейчас до сих пор не могу поверить в то, что моего отца убили", - призналась Жанна Немцова.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. По подозрению в причастности к убийству арестованы пять человек.