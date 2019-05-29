Разочарована в преемнице: Меркель не собирается досрочно складывать полномочия канцлера - Bloomberg

Меркель считает, что глава ХДС Крамп-Карренбауэр не готова стать главой немецкого правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается досрочно складывать свои полномочия, так как она разочарована в своей потенциальной преемнице, главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр не готова стать главой немецкого правительства, поэтому канцлер Германии пробудет на посту до окончания срока полномочий в 2021 году.

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За последнее время рейтинг Крамп-Карренбауэр опустился в связи неудачными попытками ускорить уход Меркель. Более того, на выборах в Европарламент ХДС показал наихудший результат в истории.

При этом на 2-3 июня назначено собрание Христианско-демократического союза, посвященное провалу партии на выборах в Европарламент. Тогда же может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с Крамп-Карренбауэр.

Сама Меркель называет данные предположения "глупостью" и отказывается их комментировать.

Как сообщал УНИАН, 29 октября стало известно о том, что Ангела Меркель уйдет с поста главы Христианско-демократического союза. Затем Меркель заявила о том, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

В марте бывший немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль предположил, что Меркель может досрочно покинуть свой пост из-за растущего в стране недовольства ее политикой.