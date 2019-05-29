Литва запретила въезд в страну шеф-редактору пропагандистского СМИ (видео)
10:39, 29 мая 2019Мир
270 0
Среди последних тем, над которыми работал пропагандист, было проведение в стране выборов в Европейский парламент.
Пропагандисту запретили въезд на 5 лет / фото Марат Касем, Facebook
Литва запретила въезд в страну шеф-редактору пропагандистского СМИ Sputnik.
Читайте такжеЗеленский поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах президента Литвы
Как говорится в сюжете ТСН, Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Власть отметила - мужчина несет угрозу национальной безопасности страны, поэтому следующие 5 лет в Литву его не пустят.
Среди последних тем, над которыми работал пропагандист, было проведение в стране выборов в Европейский парламент.
Российский Sputnik основан на базе государственного информагентства, что работает во многих странах мира, где его неоднократно называли органом пропаганды Кремля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter