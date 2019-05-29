Литва запретила въезд в страну шеф-редактору пропагандистского СМИ (видео)

Среди последних тем, над которыми работал пропагандист, было проведение в стране выборов в Европейский парламент.

Литва запретила въезд в страну шеф-редактору пропагандистского СМИ Sputnik.

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Как говорится в сюжете ТСН, Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Власть отметила - мужчина несет угрозу национальной безопасности страны, поэтому следующие 5 лет в Литву его не пустят.

Среди последних тем, над которыми работал пропагандист, было проведение в стране выборов в Европейский парламент.

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