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Европарламент представил первый прогноз итогов выборов

04:10, 27 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Он основан на структуре уходящего состава парламента, передает "Медуза". Больше всего мест, согласно прогнозу, получит Европейская народная партия - 173.

На втором месте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» - 147 мест. На третьем - движение президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» (102 места). У «Зеленых» - 71 место. Таким образом, проевропейские партии получают 493 из 751 места в Европарламенте. Популистские и ультраправые партии из Франции и Италии получат 57 мест, что на 20 больше, чем на выборах в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, во Франции правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получит на одно место больше, чем партия «Вперед, Республика!» Эмманюэля Макрона: 24 против 23. В Германии альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель выиграл выборы, но показал худший результат в истории. При этом «Зеленые» впервые заняли второе место.

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Теги: #Европарламент#выборы#партии