Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косово

Сербия приказала войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы.

Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

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Как сообщает ЕвроПравда, государственное телевидение Сербии сообщило, что специальная полиция Косово "ворвалась" в Северное Косово и произвела несколько арестов.

В связи с этим президент Сербии Александр Вучич приказал привести войска в полную боеготовность.

Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было.

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют собой не только угрозу стабильности, но и представляют прямую угрозу миру.

Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию независимости Косов в 2008 году.