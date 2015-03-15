В центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь
23:46, 15 марта 2015Мир
2593 0
В центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь.
В центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь / ТАСС
Как сообщают очевидцы в соцсетях, пылает колокольня монастыря, которая была на реконструкции.
Пожарным удалось локализовать пожар, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Москве.
Общая площадь пожара составляет 300 кв метров.
пожар охватил строительные леса на высоте 30-35 метров. Высота колокольни составляет 72 метра.
Читайте такжеПожар в торговом центре в России: число погибших возросло до 15, еще 17 человек ищут
Угрозы обрушения колокольни Новодевичьего монастыря нет. Внутрь колокольни пожар не распространился.
По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад, сообщает агентство "Москва".
Жертв нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter