В центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь

23:46, 15 марта 2015
Мир
2593 0

В центре Москвы загорелся Новодевичий монастырь.

ТАСС

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пылает колокольня монастыря, которая была на реконструкции.

Пожарным удалось локализовать пожар, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Москве.

Общая площадь пожара составляет 300 кв метров.

пожар охватил строительные леса на высоте 30-35 метров. Высота колокольни составляет 72 метра.

Читайте такжеПожар в торговом центре в России: число погибших возросло до 15, еще 17 человек ищут

Угрозы обрушения колокольни Новодевичьего монастыря нет. Внутрь колокольни пожар не распространился. 

По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад, сообщает  агентство "Москва"

Жертв нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter