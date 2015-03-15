В США ранее судимый миллиардер арестован по подозрению в убийстве

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

71-летний бизнесмен был задержан вечером 14 марта в Новом Орлеане. В настоящий момент решается вопрос об его экстрадиции в Лос-Анджелес. Там он предстанет перед судом.

Дерста подозревают в убийстве его подруги Сьюзан Берман, совершенном в 2000 году.

Читайте такжеБывший зять президента Казахстана арестован в Вене - СМИВ 2003 году он уже проходил по делу об убийстве, но был оправдан. Тогда его обвинили в убийстве соседа — Морриса Блэка. В суде было доказано, что Дерст действовал в рамках самообороны. Бизнесмен признал себя виновным по двум пунктам обвинения и был приговорен к пяти годам лишения свободы. Спустя два с половиной года он получил досрочное освобождение, однако затем нарушил его условия и вышел из тюрьмы в 2006 году.

Дерст — наследник многомиллионного состояния, доставшегося ему от отца Сэмюэля Дерста, нью-йорского магната в сфере недвижимости.