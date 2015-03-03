В СБУ прокомментировали информацию о планах Гиркина приехать в Одессу

Об этом Украинской правде заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, комментируя информацию о том, что якобы Игорь Гиркин/Стрелков намерен приехать в Одессу для организации диверсионной деятельности.

"Мы мониторим и отслеживаем все процессы и события передвижения в зоне проведения АТО, смежных областей", - сказал он

"Например, об этом свидетельствуют последние задержания и работы службы в Харьковской области. Одесская область также находится в самом тщательном поле нашего внимания", - сказал Лубкивский.

Читайте такжеСБУ задержала агента спецслужб РФ, который пересек границу в "гумконвое"Как известно, ранее заместитель командира штаба АТО сектора "С" Валентин Федичев заявил, что по его информации Гиркин по решению московских кураторов должен прибыть в Одессу для организации диверсионной деятельности.

"В Одессу, по нашим данным, собрался приехать Гиркин", - сказал Федичев и добавил, что тот является профессиональным террористом и организатором терактов.