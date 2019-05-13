В России за сутки дважды отменили рейсы Sukhoi Superjet 100 из-за неисправности

Пассажиров доставили до места назначения.

В ночь на понедельник, 13 мая, авиарейс Краснодар-Челябинск (Россия) задержали из-за технической неисправности самолета SSJ-100.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Азимут", передает Интерфакс.

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"Авиарейс Краснодар-Челябинск был выполнен с задержкой более 1,5 часа из-за технической неисправности, выявленной на борту самолета SSJ-100. Компанией был предоставлен резервный борт, который благополучно выполнил полет и уже вернулся", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, весь флот авиакомпании "Азимут" состоит из машин SSJ-100.

О технических неполадках на борту стало известно, когда пассажиры уже сидели в салоне, а экипаж готовился к взлету. Об инциденте на своей странице в Facebook написал челябинец Сергей Жеребин.

Подобная ситуация произошла в Самаре. Пассажирский Superjet после вылета в Самару прошлой ночью вернулся в "Шереметьево" из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, пишет РИА-Новости.

Он развернулся, добравшись до района населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области. Онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре показывает, что ожидаемое время прилета отложили на полтора часа.

Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал.

Напомним, 7 и 8 мая в России отменили сразу четыре рейса самолетов модели Sukhoi Superjet 100.

Как известно, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек госпитализированы.

Следом России рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, которые проводили технический осмотр борту; неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. 7 мая росЗМІ сообщили, что приоритетной версией катастрофы в российском аэропорту "Шереметьево" есть целый ряд ошибок пилотов самолета.