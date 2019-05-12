В Израиле стартовал конкурс Евровидение-2019 (видео)

В конкурсе примет участие 41 страна.

В Израиле в Тель-Авиве стартовал 64-й песенный конкурс "Евровидение", который продлится до 18 мая.

В конкурсе примет участие 41 страна. Украина в этом году участия не принимает.

Два полуфинала "Евровидения-2019" состоятся в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал должен состояться 18 мая.

Напомним, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.