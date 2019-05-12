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В Израиле стартовал конкурс Евровидение-2019 (видео)

22:12, 12 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

В конкурсе примет участие 41 страна. Украина в этом году участия не принимает.

Два полуфинала "Евровидения-2019" состоятся в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал должен состояться 18 мая.

Напомним, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#Израиль#Тель-Авив#Евровидение 2019