Судно с несколькими сотнями людей сломалось возле Хорватии, спасение усложняет непогода

На помощь прибыл торговый корабль, который защищает лайнер от волн.

Итальянское судно, перевозившее 250 пассажиров и 90 членов экипажа, столкнулось с техническими проблемами на пути к порту Сплит возле хорватского архипелага Корнаты на побережье Адриатического моря.

Как сообщает Радио Свобода, пострадавших на судне «Аурелия» нет.

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Судно шло из итальянской Анконы в Сплит. Согласно сообщениям, проблема возникла с двигателями судна. Из-за непогоды малые спасательные суда были вынуждены вернуться к пристаням.

На помощь прибыл торговый корабль, который защищает лайнер от волн.

С пристани Задар направили буксир, который должен был бы помочь лайнеру добраться до Сплита.

На судне, согласно данным хорватских СМИ, нет паники, хотя пассажиры утомлены и обеспокоены, поскольку они должны быть в Сплите еще в семь часов утра.

Напомним, ранее представители вооруженных сил Мальты освободили захваченный мигрантами у берегов Ливии танкер.